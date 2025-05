Juventus, una difesa da rifare. Giocatore per giocatore: quale sarà il futuro

La Juventus ha già compiuto un primo passo importante per definire l’assetto della propria difesa: nelle scorse settimane è arrivata la decisione definitiva di riscattare Pierre Kalulu, un’operazione mai realmente in discussione. Ora si è pronti a passare allo step successivo: il rinnovo del contratto di Federico Gatti fino al 2030. L’accordo è virtualmente definito e dovrebbe essere ufficializzato a breve. Tuttavia, questo non esclude a priori una possibile cessione in estate: qualora dovesse arrivare un’offerta importante – in particolare dalla Premier League, che aveva già lanciato segnali a gennaio – la Juventus potrebbe prenderla in considerazione.

LA DIFESA DA RIFARE - La fisionomia della difesa bianconera 2025/26 resta comunque ancora fluida. Di certo ci sarà Gleison Bremer, il cui ritorno dopo il grave infortunio al ginocchio è previsto per l’inizio della prossima stagione, con l’obiettivo di essere già arruolabile per il Mondiale per Club. Kalulu e Bremer dovrebbero comporre la coppia titolare, ma molto dipenderà dal futuro dell’allenatore: Igor Tudor non è ancora confermato.



GATTI E VEIGA - Il futuro di Gatti, pur vicino al rinnovo, non è scolpito nella pietra, così come quello di Renato Veiga. Il portoghese, in prestito secco dal Chelsea,si è imposto molto bene e il club riflette se investire su di lui, anche perché trattare con i Blues non è mai semplice né economico. Il Chelsea potrebbe chiedere una cifra decisamente più alta del previsto, e per Veiga non si tratta sulla possibilità di rinnovare il prestito (come per Kolo Muani, per intenderci).