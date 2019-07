Come riporta il Mail, il West Ham è interessato ad ingaggiare Gonzalo Higuain. Gli Hammers propongono il prestito con diritto di riscatto. Nonostante l'interesse mostrato dalla Roma, Higuain, che pesa sul bilancio della Juventus per 36 milioni di euro, ha escluso un suo trasferimento in Italia. Dopo la non felice esperienza al Chelsea, il suo futuro potrebbe essere ancora a Londra.