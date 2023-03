Questa sera all'Allianz Stadium di Torino si è giocata la gara d'andata della finale di Coppa Italia Serie C. Passata in svantaggio colpita al 39' del primo tempo dal gol di Ierardi per il Vicenza, la Juventus Under 23 pareggia al 2' della ripresa grazie al colpo di testa di Iling Junior che ribadisce in rete la respinta della traversa su una punizione di Soulé. Presente in tribuna l'allenatore della prima squadra bianconera, Allegri. A due minuti dal novantesimo Jimenez regala la vittoria agli ospiti.



Coppa Italia Serie C - Andata Finale



Juventus Under 23-Vicenza 1-2



GOL: 39' Ierardi (V), 47' Iling Junior (J), 88' Jimenez (V).