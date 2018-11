Secondo Tuttosport, la dirigenza della Juventus sta valutando la posizione di Maurizio Zironelli, tecnico della formazione Under 23 reduce da quattro ko consecutivi. ​Zironelli, secondo Tuttosport, non è riuscito a tracciare una strada da seguire per risalire la china e allontanare gli spettri della zona play-out. L’ex tecnico del Mestre ha sperimentato tante formazioni senza ancora aver trovato una quadra soddisfacente, da agosto ha ruotato tantissimi interpreti senza però raggiungere gli obiettivi sperati in termini di prestazioni e risultati. Intanto domenica i bianconeri affrontano la Pro Vercelli in trasferta con calcio d'inizio alle ore 14.30.