Sky Sport – Juventus, valutazioni in corso: Tudor può restare

È un giorno importante questo primo giugno per lache ha annunciato Damiencome nuovoe Giorgiocome nuovoMa lo è anche perché, come riporta Sky Sport, le valutazioni interne alla società stanno portando la stessa aLa ricerca del prossimo allenatore juventino d’altronde non aveva portato finora a grandi risultati. Prima l’interesse per Antonioche però ha deciso di restare a, quindi il tentativo di inserimento nella trattativa tra Gian Pieroe lacon il tecnico di Grugliasco che però non ha cambiato idea e prosegue spedito in quello che sembra un matrimonio che s’ha da fare. Nelle ultime ore si era fatto strada un altro profilo, quello di Marcodel Fulham, che piace a Comolli ma che non ha mai allenato in Italia.

Ore calde insomma alla Continassa che però potrebbero concludersi in un nulla di fatto. Anzi, quello che appariva come scontato, ossia laora lo sta diventando sempre meno.un nuovo cambio in panchina sarebbe avvenuto e avverrebbeTudor intanto aspetta e, forte dell’e dopo aver conquistato la qualificazione in, sarà al timone della squadra anche nell’imminentein America, nonostante le dichiarazioni nel post. Per liberarlo da questo ruolo, la Juve dovrebbe pagargli unapresente nel suo contratto e, soprattutto, dovrebbe trovareUn'ipotesi questa che, col passare delle ore, diventa sempre più complicata.