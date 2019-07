Come riporta La Repubblica, la Juventus si appresta a dare il via ad un valzer di portieri che coinvolge Milan e PSG. Il polacco Szczęsny si trasferirebbe a Parigi, con Donnarumma in bianconero in cambio di Perin, destinato al Milan, più sostanzioso conguaglio. Sullo sfondo rimane aperta la prospettiva del ritorno a Torino di Gigi Buffon.