Juventus-Verona, la MOVIOLA LIVE: Gatti-Livramento, il var non interviene. Manca un giallo a Sarr e Kolo Muani

La 27esima giornata della Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera dell'Allianz Stadium di Torino,. Calcio d'inizio alle 20.45 e dirige l'incontro Matteodella sezione di Ostia Lido conal Var. Su Calciomercato.com gli episodi da moviola.Marchetti: Rossi-Raspollini: Rutella: Pezzuto: FabbriManca un giallo anche a Kolo Muani che entra in netto ritardo su Faraoni che aveva già spazzato, ma Marchetti mantiene il metro "morbido" e non estrae il cartellino.

Manca un giallo a Sarr. Step on foot chiaro su Thuram dopo un controllo sbagliato, ma Marchetti non ammonisce.Gatti e Livramento a contatto con la sbracciata del difensore bianconero che porta l'attaccante a rimanere a terra fuori area. Il var non interviene e l'intensità è considerata non da fallo da Marchetto.Marchetti richiama prima Duda e poi Sarr per due interventi ruvidi su Yildiz e Gatti.Subito un intervento ruvido di Valentini che stende Yildiz, ma soprattutto dopo il fischio di Marchetti spazza la palla colpendo in testa l'esterno turco.