La Juve saluta Gianluigi Buffon con una vittoria. Il numero 1 bianconero è uscita alle 16.22, lasciando spazio a Pinsoglio e la sua squadra sul 2-0. Già, perché Douglas Costa e compagni, dopo un primo tempo terminato sullo 0-0 con due occasioni sciupate da Mandzukic e una traversa di Paulo Dybala, sono andati in vantaggio nei primi minuti della ripresa: prima Rugani, a porta sguarnita, spedisce in rete il pallone respinto da Nicolas sul tiro di Douglas Costa; poi Pjanic con la specialità della casa, punizione, porta la Juve sul 2-0.



Dopo l'uscita di Buffon, il Verona si affaccia con più pericolosità e segna anche il gol del 2-1: cross dell'ex Romulo, migliore in campo nelle fila gialloblù, e tocco di punta di Cerci che batte l'incolpevole Pinsoglio. La Juventus fa in tempo anche a sbagliare un rigore, con Stephan Lichtsteiner: Dybala e Higuain gli hanno lasciato il tiro dal dischetto, ma lo svizzero si è fatto ipnotizzare da Nicolas. Juve batte Verona 2-1. E saluta Gianluigi Buffon.