Juventus, verso il Frosinone: Alex Sandro decide il modulo, Alcaraz c'è. E con Vlahovic tocca a Chiesa

Nicola Balice, inviato a Torino

Tra i convocati c'è anche lui, Alex Sandro. E per quanto possa sembrare difficilmente comprensibile alla maggioranza dei tifosi bianconeri, proprio il difensore brasiliano rappresenta l'ago della bilancia tra una Juve e l'altra che Max Allegri ha in testa per affrontare il Frosinone. Se non avesse vissuto una settimana complicata, Alex Sandro sarebbe partito titolare senza particolari dubbi, ma dopo due giornate di carico poi da mercoledì ha dovuto effettuare un lavoro di scarico secondo un programma personalizzato necessario per smaltire un affaticamento muscolare. La scelta finale quindi verrà presa solo nella mattinata di domenica, se Alex Sandro dovesse farcela allora toccherà a lui e Allegri potrà schierare una formazione in grado di passare con disinvoltura dal 3-5-2 al 4-3-3 senza dover intervenire con le sostituzioni. Altrimenti via libera a un altro ballottaggio, come quello tra Carlos Alcaraz e Filip Kostic.



CON ALEX, SENZA ALEX – Andando con ordine, la Juve con Alex Sandro vedrebbe in Weston McKennie e Andrea Cambiaso gli altri uomini jolly. Perché ci sarebbe una linea a quattro anomala, come quella in realtà già proposta almeno nel secondo tempo del match con l'Udinese: McKennie a destra, Alex Sandro a sinistra, Gatti (o Rugani) e Bremer al centro. Così da sostenere un centrocampo composto da Alcaraz, Locatelli e Rabiot, con il tridente in rampa di lancio formato da Cambiaso, Vlahovic e Chiesa. Undici titolare che con Cambiaso a sinistra e McKennie a tutta fascia, porterebbe agilmente la Juve a tornare al 3-5-2. Senza Alex Sandro, invece, la formazione sarebbe quella con Gatti, Bremer, Rugani dietro, McKennie, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso in mediana, Chiesa e Vlahovic là davanti, con la variante di Kostic che farebbe scalare ognuno al proprio posto e Alcaraz in panchina.