Juventus, verso il Parma: le decisioni su Koopmeiners e Yildiz

AFP via Getty Images

La Juventus ha comunicato, attraverso i propri canali ufficiali, i giocatori convocati da Igor Tudor in vista della trasferta contro il Parma, partita valida per la 33esima giornata di Serie A e tra quelle inizialmente in programma il 21 aprile e rinviate per la morte di Papa Francesco. Come previsto non rientra tra i disponibili, che già nella giornata di ieri si era allenato a parte a causa del fastidio al tendine d'Achille della gamba destra.- Figura nell'elenco dei giocatori che saranno disponibili contro gli uomini di Cristian Chivu invece: il classe 2005 turco era già stato convocato in un primo momento, prima del rinvio della sfida, e la sua presenza è stata confermata ma rimane comunque sfavorito rispetto a Kolo Muani per una maglia da titolare al fianco, anzi alle spalle, di Dusan Vlahovic.

Di seguitoalle 18.30 di mecoledì 23 aprile:1 Perin2 Alberto5 Locatelli6 Kelly7 Conceicao9 Vlahovic10 Yildiz11 Gonzalez12 Veiga15 Kalulu16 McKennie17 Adzic19 Thuram20 Kolo Muani22 Weah23 Pinsoglio26 Douglas Luiz27 Cambiaso29 Di Gregorio37 Savona40 Rouhi