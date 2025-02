Juventus verso il PSV: le condizioni di Douglas Luiz e Cambiaso

In casa, il giorno successivo alla vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter, si inizia a pensare al match di mercoledì in casa del, partita di ritorno dei play-off diper il match di mercoledì tra Juventus e PSV Eindhoven, valido per il ritorno dei Playoff di Champions League. Oggi, nel primo allenamento della squadra dopo la vittoria contro l'Inter,, pertanto le sue condizioni dovranno essere valutate con attenzione fino all'ultimo. Il centrocampista è alle prese con un problema muscolare accusato la scorsa settimana, dopo aver giocato da titolare la gara di andata contro gli olandesi.

Da monitorare anche la situazione dinel secondo tempo ma ancora alle prese con il fastidio alla caviglia che lo sta condizionando da settimane: