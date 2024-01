Juventus verso l'Empoli, i dubbi di Allegri

Un dubbio, forse due. Così Max Allegri prepara la Juve anti-Empoli, con più di un occhio alla partita con l'Inter del 4 febbraio. Quindi può restare in panchina capitan Danilo in quanto diffidato: al suo posto più Alex Sandro che Daniele Rugani. Poi occhio alle fasce: la presenza di papà George sugli spalti potrebbe rappresentare un surplus di motivazione per Timothy Weah, nonostante Andrea Cambiaso sia ancora favorito in un contesto che vede anche Filip Kostic e Samuel Iling-Junior in corsa sulla fascia sinistra. Per il resto, fiducia alla squadra che ha espugnato Lecce, con pure le stesse contromosse da poter utilizzare a gara incorso.



PROBABILE FORMAZIONE – Questa quindi la probabile Juve anti-Empoli.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Iling-Junior, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Milik.

Indisponibili: Chiesa, De Sciglio, Kean, Rabiot.

Diffidati: Danilo.

Squalificati: Fagioli, Pogba (sospeso).