Juventus verso Napoli: Chiesa è ancora in dubbio, cosa succede

Non era uno scherzo. Ma un bel colpo, anzi un brutto colpo. Dal contrasto con Alex Sandro nell'allenamento aperto al pubblico (su invito) di mercoledì mattina, infatti, Federico Chiesa è uscito davvero malconcio. Tanto che nemmeno nella giornata di giovedì è riuscito ad allenarsi regolarmente a causa del dolore ritenuto ancora troppo forte alla caviglia destra. Solo terapie e palestra quindi per Chiesa quando mancano due soli allenamenti alla partenza della Juventus per Napoli, anche se dall'ambiente bianconero filtra ancora un cauto ottimismo riguardo alla sua presenza tra i convocati. Una lista in cui dovrebbe esserci invece Moise Kean, ormai stabilmente in gruppo nonostante rimanga la sfida successiva con l'Atalanta a rappresentare quella più indicata per il suo ritorno dopo tre mesi di assenza.



IL FATTO – Ma cos'era successo a Chiesa? Detto del duro contrasto subito da Alex Sandro, l'attaccante bianconero è rimasto a terra per qualche minuto e dopo i soccorsi è uscito dal campo zoppicando vistosamente. Ancora qualche minuto di attesa però e Chiesa è tornato a disputare le ultime battute della partitella, pur continuando a zoppicare in maniera piuttosto evidente per rientrare infine negli spogliatoi dopo l'insistenza di Max Allegri che ha dovuto invitarlo con vigore più di una volta.