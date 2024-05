Juventus, via Allegri oggi come 5 anni fa: la coincidenza della data

. Una giornata in cuiEra successo nele risuccede nelIl primo addio alla panchina bianconera era arrivato dopoperse. Il giorno dopo l'allenatore si era presentato in conferenza stampa con l’allora presidente Andreaper spiegare serenamente la decisione.

Cinque anni dopo esatti, di serenità ce n'è ben poca in questo nuovo esonero. E lo stesso Agnelli ormai è stato allontanato dal club. La Juve è ora affare dids cui l'esponente della famiglia ha concesso pieni poteri nella gestione dell'aspetto tecnico della squadra. Allegri lascia dopo tre anni eappena conquistata, ma, oltre per i pochi risultati, la decisione dell'allontanamento è arrivata anche per iUna brutta pagina per mettere la parola fine a un bel capitolo di storia fatta insieme.