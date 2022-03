Juventus e Villarreal si affrontano all'Allianz Stadium per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: fischio d'inizio alle 21, arbitra il polacco Szymon Marciniak, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



JUVENTUS-VILLARREAL h. 21



Arbitro: Szymon Marciniak POL

Assistenti: Paweł Sokolnicki POL, Tomasz Listkiewicz POL

Quarto uomo: Paweł Raczkowski POL

VAR: Tomasz Kwiatkowski POL

AVAR: Bartosz Frankowski POL



SECONDO TEMPO



90+1' - Altro rigore per il Villarreal: De Ligt si tuffa per respingere il tiro di Danjuma, Marciniak non ha bisogno del VAR per assegnare il penalty e ammonire il difensore della Juve.



77' - Rigore per il Villarreal grazie al VAR. Coquelin cade in area bianconera dopo un netto contatto con Rugani che interviene in ritardo, Marciniak inizialmente non assegna il penalty ma viene richiamato dal VAR: dopo l'on field review, cambia la propria decisione e assegna correttamente il rigore agli spagnoli.



PRIMO TEMPO



16' - Il Villarreal chiede un rigore per presunto mani di De Ligt su cross di Estupinan, ma Marciniak non assegna il penalty: decisione corretta, il difensore della Juventus devia il pallone con il ginocchio e non con il braccio.



15' - Vlahovic invoca rigore per un contrasto in area con Estupinan, ma il difensore del Villarreal interviene correttamente sul pallone.