Juventus: vincere è l'unica cosa che conta, ma c'è modo e modo. E Motta non degna più di uno sguardo Vlahovic

Redazione Calciomercato

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

I bianconeri non hanno scelto esattamente quello più empatico per i tifosi, sia quelli allo stadio che quelli davanti alla tv.Pagelle dei singoli con poche eccellenze.Invece dei quattro in difesa, quello che ha sofferto meno è Gatti, che ha anche il merito di aver conquistato il rigore decisivo. Partita in chiaroscuro per Veiga e Weah. Notte buia per Savona, messo in croce da Strefezza e rimpiazzato nella ripresa dal debuttante Kelly (ingiudicabile…).. McKennie prova a cambiare marcia con qualche giocata rap, ma può far poco. Nico Gonzalez e Yildiz giocano bene fino all’ultimo tocco. Kolo Muani fa due cose, però fatte benissimo: il gol in azione personale nel primo tempo, il raddoppio su rigore nella ripresa. Confermatissima la prima impressione:nemmeno quando, dopo un’ora, Motta ha esibito il cambio di cerniera a centrocampo: fuori Loca e Koop, dentro Thuram e Douglas Luiz. Gli altri subentrati si sono visti poco., che ha fatto bene ad andare negli spogliatoi prima del 90mo, salvo farsi rivedere per abbracciare Kolo Muani. Forse il serbo ha guadagnato tempo per la doccia, anche se non aveva sudato nemmeno per il riscaldamento a bordo campo.