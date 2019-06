Primo giorno nel mondo Juventus per Merih Demiral. Il difensore turco questa mattina si è recato al J Medical dove ha svolto le visite di rito e, ora, si appresta a iniziare la propria avventura in bianconero. Come vi abbiamo già riferito, il giovane centrale, classe 1998, arriva alla corte di Maurizio Sarri con la formula della cessione a titolo definitivo: 15 milioni di euro la cifra spesa per acquistarlo dal Sassuolo dove, da gennaio, si è messo in luce nel campionato italiano.



Salvo clamorosi colpi di scena, Demiral non verrà ceduto in prestito ma sarà uno dei difensori sui quali potrà contare il neo tecnico Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Nel campionato appena concluso, da quando Roberto De Zerbi lo ha iniziato a schierare nell’undici del Sassuolo, il centrale turco non ha saltato neanche una partita collezionando in totale quattordici presenze arricchite anche due gol (entrambi al Chievo Verona).