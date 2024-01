Juventus, visite mediche per Djalò: costo, ingaggio e il piano di Allegri

Redazione CM

Prima giornata da bianconero per Tiago Djaló. Il difensore portoghese classe 2000 è arrivato intorno alle 9 al JMedical per sostenere i testi medici di rito. Nel pomeriggio è prevista la firma sul contratto fino al 2028, con ingaggio di circa 2,5 milioni di euro netti all’anno, che al lordo saranno 4,63 circa. Juventus e Lille hanno trovato l'accordo per un trasferimento definitivo per 3 milioni di euro di parte fissa più altri 3,5 di bonus, ai quali si aggiunge anche una percentuale pari al 10% sulla futura rivendita.



L'ESPERIENZA AL MILAN - Di origini guineensi, è nato ad Amadora (Lisbona) il 9 aprile 2000 ed è cresciuto nel settore giovanile dello Sporting, giocando da professionista con la seconda squadra del club ma non esordendo mai nella prima. Per lui 8 presenze in Youth League e 12 in Segunda liga. Il 31 gennaio 2019 si trasferisce al Milan a titolo definitivo per un milione di euro e viene aggregato alla Primavera: 15 presenze tra campionato e Torneo di Viareggio. Nell'agosto successivo viene coinvolto nell'operazione che porta Rafael Leao in rossonero. Si trasferisce al Lille con una valutazione di 4 milioni di euro. Con la maglia de Les Dogues colleziona 3 gol in 102, vincendo il campionato francese 2020-21.



INSERIMENTO GRADUALE - Djalò non sarà da subito un'opzione di Allegri. E' infatti fermo da marzo, quando durante la partita contro il Lens si ruppe il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, motivo per il quale lo staff tecnico ha previsto un inserimento graduale. Per i bianconeri può essere un titolare a partire dalla prossima stagione.