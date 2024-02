Juventus, Vlahovic a piccolo passi: il programma di recupero in vista dell'Udinese

Alla Continassa è terminato l'allenamento del givedì mattina della Juventus, che continua la sua preparazione dopo la sconfitta con l'Inter a San Siro e in vista dell'impegno di lunedì prossimo all'Allianz Stadium contro l'Udinese. Per chi non era sceso in campo domenica sera contro i nerazzurri, il programma di questa mattina ha previsto un allenamento congiunto con il Chisola - club che milita attualmente in Serie D. Nel corso dell'allenamento congiunto si è visto anche il nuovo acquisto Tiago Djaló, per la prima volta impegnato in un contesto di 'partitella'.



COME STA VLAHOVIC - I giocatori che non sono scesi in campo contro l'Inter hanno effettuato una seduta di allenamento 'tradizionale', in parte fisica e in parte tecnica. Ancora seduta differenziata per Dusan Vlahovic, uscito malconcio del derby d'Italia contro l'Inter: da domani il centravanti serbo tornerà ad allenarsi parzialmente insieme ai compagni di squadra.