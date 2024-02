Juventus, Vlahovic ancora a parte: Dusan a rischio per l'Udinese, c'è Milik. E Miretti non si allena

Si avvicina la sfida con l'Udinese, in programma lunedì sera all'Allianz Stadium alle 20.45. E in casa Juve ci si prepara a viverla anche senza Dusan Vlahovic. Pure oggi, infatti, il centravanti serbo ha svolto solo un programma differenziato rimandando il rientro in gruppo almeno fino a sabato: il sovraccarico muscolare patito nell'immediato post Inter-Juventus è ormai smaltito ma la parola d'ordina alla Continassa resta "prudenza" e non c'è alcuna intenzione di forzare i tempi. Anche perché contro l'Udinese ci sarà in ogni caso Arek Milik di rientro dal turno di squalifica, con il centravanti polacco nuovamente pronto al rilancio da titolare al fianco di uno tra Federico Chiesa (il piede non è un problema) e Kenan Yildiz.



GLI ALTRI - Da segnalare comunque un turno di allenamento decisamente blando: solo scarico per tutti quelli che hanno svolto la partitella nella sessione congiunta con il Chisola di giovedì mattina, lavoro di reparto per tutti gli altri giocatori agli ordini di Max Allegri. Assente il solo Fabio Miretti, a rischio per lunedì a causa di un attacco influenzale. Oltre ai lungodegenti Mattia De Sciglio e Moise Kean, sempre al centro del proprio programma personalizzato di recupero. E contro l'Udinese non ci sarà nemmeno capitan Danilo, squalificato.