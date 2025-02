Juventus, Vlahovic dalla panchina su Gatti: "Non lo capisco, cosa fa? Non guarda l'uomo"

AFP or licensors

Laha ottenuto una vittoria importante in casa del Como nella gara d'apertura della 24esima giornata di Serie A: non sono mancate critiche nei confronti della squadra bianconera, che ha molto subito l'iniziativa dei lariani prevalendo grazie alla doppietta di Kolo Muani e ad un episodio dubbio prima del rigore della vittoria.Nel dopopartita è stato svelato un siparietto tra l'attaccante serbo Dusan, rimasto in panchina per tutta la durata della gara, e il secondo portiere Mattia Perin. Il numero 9 si è espresso sul compagno di squadra Federico, che con alcune sue scelte non ha convinto evidentemente l'ex Fiorentina.

sto piangendo ma Vlahovic detesta Gatti pic.twitter.com/KaJGG0VNDY — Cinismo e Napoletanità. (@LaMalafede__) February 8, 2025

- ha detto Vlahovic a Perin -