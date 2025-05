in attesa di rientrare in campo dopo l'infortunio. Il centravanti serbo della Juventus ha dichiarato in occasione di un incontro con 20 junior member bianconeri di età compresa tra 6 e 11 anni: "Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 8 anni, prima avevo provato col basket dai 5 anni. Da ragazzino preferivo giocare a pallone che studiare, ma mia madre preferiva la scuola e per un po' ho fatto entrambi prima di concentrarmi solo sul calcio".Messi? Mi piaceva guardarlo. Maradona? Non l'ho mai visto giocare., sicuramente. Ce ne sono stati tanti altri forti, ma quello che mi ha dato più fastidio giocandoci contro è lui., anche il primo in Champions League. Ma a Roma abbiamo vinto un trofeo, il primo per me alla Juventus. Alla mia prima gara in maglia bianconera ho provato grande felicità, è statoe non dimenticherò mai quelle sensazioni.

, cerco di non pensarci e di non concentrarmi troppo sulla partita. Poi più ti avvicini e più lo fai, ma non mi piace mettermi il peso della partita addosso anche se non sembra. Non faccio gesti scaramantici prima delle partite, a volte mi metto prima il parastinco destro, ma credo sia un'abitudine"., a partire dal meteo. L'Italia è sicuramente il Paese più bello del mondo tra quelli dove sono stato, escludendo il mio. Torino mi piace, anche se non riesco a vivere molto la città. Mi piace la tranquillità e la bellezza".

"Come nei videogame mi piacerebbe partire dalla mia porta, scartare tutti e arrivare in quella avversaria. Il portiere fa un ruolo un po' particolare, ma allo stesso tempo molto bello perché ci protegge tutti. Personalmente non l'ho mai fatto, ma un giorno magari proverò. Che musica ascolto? Rap, hip hop, trap. Quale superpotere sceglierei? Volare, così tutti ti possono vedere e tu puoi fare quello che vuoi".