Juventus, Vlahovic e Conceiçao si allenano a parte: in dubbio per il derby col Torino

Federico Targetti

49 minuti fa

Dall'allenamento mattutino per la Juventus alla Continassa: Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao hanno svolto un lavoro personalizzato rispetto al resto del gruppo squadra.



L'attaccante serbo, alle prese con una affaticamento muscolare, e l'ala portoghese, che deve gestire un sovraccarico al flessore a causa del quale non ha potuto giocare in semifinale di Supercoppa Italiana, vanno considerati in dubbio per la sfida di sabato contro il Torino. Riguardo alla loro presenza nel derby della Mole, la loro disponibilità verrà valutata in base a come si svilupperanno le rispettive sintomatologie nei prossimi giorni.