Juventus, Vlahovic e Koopmeiners a parte: cosa filtra verso Bologna

Gabriele Stragapede

15 minuti fa



La Juventus di Igor Tudor si prepara a scendere in campo in vista della sfida contro il Bologna, che si terrà questa domenica 4 maggio a partire alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara. Nel corso della mattinata odierna, la formazione bianconera è scesa in campo per uno dei classici allenamenti settimanali e sono arrivate novità in merito alle condizioni fisiche da parte di due dei pilastri della squadra del tecnico croato: Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic.



LE CONDIZIONI – I due giocatori, infatti, hanno lavorato a parte rispetto al resto del gruppo squadra, proseguendo il loro programma di recupero dai rispettivi infortuni. Ricordiamo che il centrocampista olandese è alla prese con un’infiammazione al tendine d’Achille, mentre l’attaccante serbo ha subito un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra. Entrambi i calciatori sono ancora in dubbio per la sfida contro il Bologna.