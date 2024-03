Juventus, Vlahovic espulso: ecco quale partita salta

Cattive notizie per Massimiliano Allegri che dovrà rinunciare, in vista della prossima partita di campionato (che la Juventus disputerà all’Olimpico contro la Lazio, match valido per la 30esima giornata di Serie A), al suo numero 9 Dusan Vlahovic, espulso sul finale della partita contro il Genoa, pareggiata dai bianconeri per 0-0.



L’EPISODIO – Fallo fischiato – per carica su Martinez - da parte del direttore di gara Giua, nei confronti del centravanti serbo, che protesta veemente nei confronti dell’arbitro. Immediata ammonizione, ma l’attaccante ex Fiorentina prosegue con le sue proteste, beccandosi il secondo giallo e l’espulsione. Juve in 10 nel finale di gara.



QUALE PARTITA SALTA – Scatta, dunque, la squalifica per Vlahovic che non sarà a disposizione di Allegri, in vista della sfida contro i biancocelesti che si disputerà il 30 marzo alle ore 18. Un'ingenuità incredibile del centravanti della Vecchia Signora.