Juventus, Vlahovic in gruppo e punta il Bologna: le condizioni di Conceicao, Gatti e Koopmeiners

L’allenatore croato, infatti, può tornare a contare su due pedine fondamentali per lo scacchiere della Juventus: alla Continassa, durante il classico allenamento mattutino odierno,. Il centravanti serbo ha superato i fastidi muscolari che lo avevano tenuto bloccato nel corso degli scorsi giorni e ora punta a essere convocato per lo scontro diretto Champions che si terrà allo stadio Dall’Ara. Tudor potrà così contare su una soluzione in più nel reparto offensivo.

. L’esterno offensivo portoghese è da considerare recuperato e offrirà uno spunto maggiore e in più per Tudor come opzioni sulle fasce, specie considerando la grande intensità della gara contro il Bologna.Ma per due buone notizie, ne arrivano altrettante meno confortanti: TL’olandese continua ad accusare dolore al tendine e si è allenato ancora a parte, così come Gatti, che non ha ancora recuperato dalla frattura rimediata contro il Genoa: anche lui ha lavorato a parte e non sarà della partita., ma tutto dipenderà dall’evoluzione delle loro condizioni.

