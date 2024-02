Juventus, Vlahovic in gruppo. E si rivede anche De Sciglio

Buone notizie dalla Continassa. Questa volta nessun rinvio, questa volta la tabella di marcia è stata rispettata: Dusan Vlahovic, infatti, si è allenato regolarmente con il resto del gruppo e contro il Verona ci sarà. Notizia migliore per Max Allegri non ci sarebbe potuta essere almeno in questa fase, la Juventus ritrova il suo centravanti che è anche l'uomo che ha messo la firma in tutti gli ultimi 16 punti conquistati bianconeri con 7 delle ultime 11 reti oltre all'assist vincente per Adrien Rabiot contro la Roma.



DE SCIGLIO OK – E poi c'è anche un'altra novità. Quella che parla di Mattia De Sciglio per grana parte in gruppo durante l'allenamento di giornata. Segnale di come il calvario del post-infortunio stia ormai giungendo al termine. Si era fermato il 3 maggio 2023 nella partita con il Lecce, la rottura del legamento crociato ha imposto uno stop fin qui di nove mesi e mezzo, ma in questo finale di stagione anche lui potrebbe quindi trasformarsi in una risorsa d'esperienza per Allegri almeno in determinate circostanze. “Buon anno, tornerò presto”: questo il messaggio che affidava ai social per inaugurare questo 2024, con la speranza di poter ripartire al più presto. Per un'attesa che a questo punto sembra finalmente giunta ai titoli di coda.