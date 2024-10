NUMERI OK, MA GLI ERRORI...

Un anno e un mese dopo, Vlahovic ritrova la Lazio con uno score personale, finora, di 7 goal in 9 partite stagionali, fra campionato e Champions League. In questo avvio di stagione, i numeri sono dalla parte dell'ex attaccante della Fiorentina, che però si è portato a casa anche qualche critica per un paio di partite non all'altezza e per qualche occasione da gol sprecata, come è capitato nell'1-1 contro il Cagliari, ultimo match prima della sosta per le nazionali.