Juventus, Vlahovic non ce la fa: niente Udinese, tocca a Milik

Dusan Vlahovic alza bandiera bianca. Il centravanti serbo infatti anche nella giornata di sabato ha svolto solo un programma personalizzato in allenamento, con lo staff bianconero che ha deciso quindi di risparmiarlo ufficialmente per la partita di lunedì sera in programma con l'Udinese all'Allianz Stadium. Servirà quindi qualche giorno in più per ritrovare Vlahovic a disposizione di Max Allegri, il sovraccarico muscolare rimediato dopo la partita di domenica scorsa a San Siro con l'Inter evidentemente non è ancora stato smaltito del tutto. In ogni caso con il rientro dalla squalifica di Arek Milik, la parola d'ordine è sempre stata “prudenza” in questa fase: sarà il centravanti polacco a partire titolare al fianco di uno tra Kenan Yilidz e Federico Chiesa, lui sì completamente recuperato nonostante un brutto colpo al piede subito sempre nelle battute finali dell'ultimo derby d'Italia.



MIRETTI C'E' – Ci sono però anche buone notizie per Allegri, che ha già ritrovato in gruppo almeno Fabio Miretti dopo il leggero attacco influenzale che gli aveva impedito di allenarsi nella giornata di venerdì. Per il resto gruppo al completo, eccezion fatta per i lungodegenti Moise Kean e Mattia De Sciglio, oltre agli squalificati di lungo corso Paul Pogba (sospeso dal Tribunale Antidoping) e Nicolò Fagioli. Da segnalare come con l'Udinese mancherà anche Danilo, sempre per squalifica: il giallo rimediato con l'Inter ha imposto lo stop per un turno.