Juventus, Vlahovic out con l'Udinese: tocca a Milik. E Allegri rilancia Chiesa

Nicola Balice

Non c'è Dusan Vlahovic, ma il suo infortunio non preoccupa: un sovraccarico muscolare che necessita solo di qualche giorno in più di riposo. Al suo posto ci sarà Arek Milik, assente causa squalifica contro l'Inter domenica scorsa e con quel rosso da farsi perdonare: uno dei crocevia della corsa scudetto bianconera per ora è proprio l'espulsione di Milik contro l'Empoli dopo appena un quarto d'ora di gioco, riuscire a lasciare il segno in maniera positiva contro l'Udinese è il suo unico obiettivo. Con Max Allegri che salvo sorprese dovrebbe riproporre una Juventus con Federico Chiesa titolare a distanza di due mesi dall'ultima volta in campionato: è lui a essere favorito su Kenan Yildiz per affiancare il centravanti polacco, dubbio principale da sciogliere nella giornata di avvicinamento al monday night match dell'Allianz Stadium. Non saranno questi gli unici cambiamenti in ogni caso, la squalifica di Danilo impone infatti il rilancio di Alex Sandro nel trio di difensori davanti a Wojciech Szczesny: partita speciale per il brasiliano, sarà la numero 320 in bianconero, quella che gli consente di agganciare David Trezeguet al secondo posto tra gli stranieri con più presenze nella storia della Juve, poi nel mirino di Alex Sandro entrerà il primatista Pavel Nedved a quota 327. Per il resto via libera alla squadra di San Siro, Allegri cerca comunque continuità e darà fiducia al gruppo ormai diventato titolare.



PROBABILE FORMAZIONE – Questa quindi la probabile Juve anti-Udinese.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Rugani, Tiago Djalo, Iling-Junior, Weah, Nicolussi Caviglia, Miretti, Alcaraz, Yildiz, Cerri.



Indisponibili: De Sciglio, Kean, Perin, Vlahovic.

Squalificati: Danilo, Fagioli, Pogba (sospeso).

Diffidati: Bremer, Vlahovic.