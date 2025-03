Juventus, Vlahovic protagonista in negativo: entra, dopo 3' scivola e regala il poker a Lookman

. La Juventus ha subito una straordinaria prova di forza offensiva dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha vinto 0-4 (firme di Retegui – su rigore -, De Roon, Zappacosta e Lookman) contro la formazione bianconera. Una partita dominata dagli orobici in lungo e in largo, mostrando un gioco e uno strapotere davvero dominante contro l’inerme prestazione degli uomini in maglia bianconera.– ormai prima alternativa in attacco dopo l’arrivo a gennaio dal PSG di Randal Kolo Muani –. In estate, visto un accordo per il rinnovo che non arriverà e un ingaggio che salirà a 12 milioni annui nel suo ultimo anno di contratto – scadenza 2026 -, potrebbe scorrere la parola fine sull’avventura a Torino dell’attaccante serbo,

Entrato al 74’, durante la seconda frazione, subentrando proprio al centravanti francese,, e non poco, sul tabellino della gara odierna., che fa tutto da solo e infila Di Gregorio per il poker degli orobici.