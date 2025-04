Juventus, Vlahovic reagisce frustrato al cambio con Kolo Muani

AFP via Getty Images

Non è stata una prova da dimenticare, per Dusan, in Juventus-Lecce : è vero che il centravanti serbo non è riuscito a segnare eghiotta da pochi passi nel primo tempo,dopo neanche due minutipiù avanti nel corso della prima frazione.Tuttavia, poco dopo l'ora di gioco,. Una reazione figlia della voglia di segnare e certamente non rabbiosa verso il tecnico Igor Tudor, che da quando è sulla panchina della Vecchia Signora lo ha sempre schierato preferendolo all'attaccante francese in prestito dal Paris Saint-Germain.

Per Vlahovic in stagione sonocontando anche i due messi a referto questa sera. La media ammonta a un goal ogni 173 minuti prendendo in esame tutte le competizioni prima della gara contro il Lecce. Ultime 6 partite di campionato, poi sarà tempo di prendere una decisione definitiva sul futuro dato che il contratto siglato con la Juventus nel gennaio 2022 scade a giugno 2026.