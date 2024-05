Juventus, Vlahovic saluta Allergi: "Mi hai preso ragazzo e mi hai aiutato a diventare uomo. Grazie mister"

, a poco più di 12 ore dall'annuncio ufficiale dell'esonero comunicato dalla Juventus a, che non sarà più l'allenatore bianconero, ha voluto esprimere tuttama anche e soprattutto, unico finora fra i calciatori bianconeri,che, così come il capo allenatore, è stato sollevato dall'incarico.Questo il testo del messaggio accompagnato da una foto di un abbraccio in campo: "È importante saper dire grazie a chi ti ha accolto ragazzo e ti ha aiutato a diventare uomo. Grazie di tutto Mister! Grazie anche a tutto lo staff: Landu, Trombe, Aldo, Prof e Stefano".