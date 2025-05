Juventus-Vlahovic sempre più lontani. Gelo davanti ai tifosi: "Resto? Non è una domanda da fare a me"

Le strade dellae disembrano sempre più destinate a separarsi e il finale di una storia che nelle aspettative di tutti doveva essere sicuramente diversa, appare giorno dopo giorno sempre più destinato ad un addio amaro e senza lieto fine. Il centravanti serbo ha chiuso la stagione da riserva di Kolo Muani che a Torino è arrivato soltanto in prestito, ha ancora tanto mercato e, soprattutto, ha visto tramontare ogni idea di un prolungamento contrattuale.Vlahovic è in scadenza di contratto alcon la Juventus e il prossimo sarà l'anno più ricco dell'accordo firmato ormai 4 anni fa quando l'ingaggio fu fissato a salire fino aOggi la proprietà bianconera ha imposto un netto taglio al monte ingaggi e, di conseguenza,data la volontà del giocatore di non scendere di troppo da quella cifra e quella della Juventus di abbassare e di tanto il fisso salariale.

Anche per questo il rapporto fra Vlahovic e la Juventus sembra proprio destinato ad una conclusione anche perché sebbene l'attaccante a Torino stia molto bene, questa sessione estiva può rappresentare l'ultima in cui incassare e fare plusvalenza dalla sua cessione.Intercettato da dei tifosi bianconeri oggi Vlahovic ha fatto trasparire tutto il suo malessere per questa situazione. A domanda diretta: "Dusan, rimani Dusan?" Il centravanti prima non ha risposto, poi in modo secco, ha risposto:Come per dire, rivolgetela alla Juventus.

Giuntoli in quel 10 maggio disse: "Abbiamo un ottimo rapporto sia con lui sia con il suo agente. Ci metteremo a sedere a fine anno e vedremo se continuare insieme o prendere altre strade". E se oggi quella domanda fosse stata fatta alla società la risposta sarebbe stata:ai club di Premier League che si sono affacciati per sondare il terreno per acquistare l'ex-Fiorentina fra cuidel direttore sportivo italiano. E così quel "vedremo" di Giuntoli non è più rivolto al giocatore, ma al mercato. Con la giusta offerta, infatti, Vlahovic dirà addio.