Nelle ultime ore, in chiave calciomercato Juventus, si è registrata l’accelerata del PSG per provare a strappare Dusan Vlahovic alla Vecchia Signora. Una mossa che convince anche i bookmaker, visto il crollo della quota del passaggio del serbo in Francia: gli esperti, infatti, vedono l’affare a 1,90, comunque nettamente più bassa rispetto a poche settimane fa. La permanenza di Vlahovic in bianconero, invece, oscilla tra 1,65 e 1,80. L'ex Fiorentina appare quindi a un bivio, visto che le altre soluzioni appaiono attualmente improbabili: l'addio in direzione Londra, al Chelsea, si gioca a 6, mentre si sale a 16 per l'Atletico Madrid e a 20 per Bayern Monaco e Manchester United.