Juventus, Vlahovic si è messo in mostra: ma per Thiago Motta o per il mercato?

Un segnale mandato, una porta aperta per il futuro. Vincendo per 2-1 nel finale della partita contro il PSV di Eindhoven, laha perlomeno indirizzato in maniera positiva il playoff di Champions League e dato serenità alla squadra di. L'allenatore italo-brasiliano è riuscito a cambiare l'andamento della gara con i cambi inserendo dalla panchina sia l'uomo vittoria Mbangula, ma anche e soprattutto. Il serbo, anche se solo per 15 minuti, ha mandato segnali importanti per il futuro.Le statistiche della gara non rendono in realtà onore all'impatto avuto dal centravanti serbo su una partita che si stava appiattendo e che ha contribuito ad indirizzare. Innanzitutto con i duelli portati con costanza sui difensori avversari limitandone l'uscita bassa, poi con scatti verticali volti ad allungare la squadra e infine con sponde all'atezza della trequarti (non tutte perfette, va detto) per dialogare con i compagni. In totale poco meno di 15 minuti fatti di nervi, di grinta e di voglia di dimostrare qualcosa a qualcuno. Si, ma a chi?

- Non che questo possa bastare a convincere Thiago Motta a cambiare idea sulle, ma quantomeno ha rimesso Vlahovic al centro del dibattito sulla possibile alternanza o sulla co-titolarita con quelche prima della notte di coppa aveva all'attivo 5 gol in 3 gare. L'allenatore, va detto, non ha mai lesinato parole buone per lui - "Come sta Vlahovic? Dusan sta molto bene. Lui come gli altri che sono entrati hanno alzato il livello della squadra" - ma un ritorno fra i titolari è quanto mai lontano.E allora rivedere un Vlahovic così impattante in campo potrebbe essere importante anche in chiave mercato. Che il suo rapporto consi sia complicato nel momento stesso in cui si è incrinata la trattativa per il prolungamento di contratto non è una novità e che i suoi 1abbiano allontanato il mercato anche.e se il serbo riuscirà a ritagliarsi comunque una vetrina da qui a fine stagione non solo potrebbero rifarsi sotto le squadre interessate a lui, ma la Juventus potrebbe anche tornare a sperare in un incasso che possa far segnare una seppur minima plusvalenza.