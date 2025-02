Juventus, Vlahovic si gioca il futuro: ballottaggio aperto con Kolo Muani

Lasi prepara a scendere in campo questa sera contro il, con l’obiettivo di dimenticare subito la pesante eliminazione ai playoff di Champions League per mezzo del PSV Eindhoven. Nella testa di Thiago Motta, però, ci sono ancora diversi dubbi di formazione da sciogliere edCome riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, l’allenatore della Vecchia Signora, nelle sedute di allenamento in preparazione alla gara di campionato contro il Cagliari, ha alternato i due attaccanti in diverse occasioni. Un indizio che tiene apertissima la possibilità di rivedere

Ricordiamo chee l’ultima volta che è comparso nell'undici iniziale in una gara di Serie A con i bianconeri è stata lo scorso 29 dicembre, in occasione di Juventus-Fiorentina (in Champions, invece, ha giocato titolare con il Benfica a fine gennaio).- Nella conferenza stampa in vista della sfida al Cagliari,aveva parlato di Vlahovic, tenendo aperta la porta a una possibile partenza del nove dal primo minuto contro i sardi: “, insieme con Kolo Muani li avete già visti. Le scelte sono fatte per ottenere il massimo nel momento”.

. La trattativa per il rinnovo è bloccata ormai da tempo e non è totalmente da escludere che il serbo possa decidere di arrivare a scadenza senza rinnovare, per poi trovare una nuova destinazione da svincolato. Al netto di questo, il. Una nuova occasione dal primo minuto con il Cagliari, accompagnata da una prestazione convincente, potrebbe, quindi, rilanciare le ambizioni del serbo.