Juventus, Vlahovic stoccata a Motta: "Mi sono sempre sentito importante, scelte sue. Va ritrovato il fuoco che abbiamo perso"

L'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida che vede la formazione bianconera affrontare la Roma all'Olimpico e valida per la 31esima giornata di Serie A. Per il serbo si tratta della seconda titolarità consecutiva con Tudor in panchina e in stagione non accadeva da dicembre. Inevitabile in questo senso una stoccatina all'ex allenatore Thiago Motta."Seconda titolarità di fila che non arrivava da dicembre? In realtà mi sono sentito sempre importante. Poi non ho giocato per tanto tempo, ma erano scelte del mister che ho sempre rispettato. Io ho solo cercato di farmi trovare sempre pronto"

"Per una punta è più facile avere qualcuno attorno a lui. Sono scelte del mister e io sono a disposizione cercando di fare sempre il meglio di quello che mi chiedono gli allenatori""Non lo so, vediamo, l'importante è giocare bene, vincere le partite e lasciare tutto in campo. Dobbiamo ritrovare il fuoco che credo che abbiamo perso. Adesso ragioniamo partita per partita e speriamo, o meglio dobbiamo fare bene fino alla fine".