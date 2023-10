È arrivato tra diverse aspettative, è entrato in silenzio nelle gerarchie di Allegri, ma fino al derby della Mole vinto per 2-0 contro il Torino, Timothy Weah non aveva mai disputato una gara per intero. Ora è pronto a prendersi un posto da titolare nell’undici bianconero e non senza motivi per volerlo: un grande assist nella partita giocata con i suoi USA a Nashville contro il Ghana, terminata con un netto 4-0 in favore degli States e una prestazione di altissimo livello. Quella di San Siro potrebbe davvero essere la sua partita, non solo perché il Meazza è lo stadio dove il padre George ha fatto innamorare del calcio intere generazioni, ma anche perché dalla sua parte di campo per il momento dovrebbe affrontare Florenzi e non Theo Hernandez. Ha dunque tutte le carte in regola per rendere speciale una partita di massimo livello e ad accendere i suoi tifosi con giocate davvero elettriche.