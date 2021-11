è di grande spessore ed è ilche ha vinto per due volte la competizione nel 2013 e nel 2014 e che nella scorsa stagione ha raggiunto i quarti di finale mentre la Juventus si è fermata soltanto ai sedicesimi.Resta al vertice la favorita Chelsea Women con 7 punti, seguono le tedesche con cinque, ma la Juventus Women rimane a soltanto un punto di distanza proprio in virtù del pareggio nella gara di andata per 2-2 ottenuto lo scorso martedì all'Allianz Stadium di Torino con la doppietta di Girelli che ha ridato speranza alle bianconere.e in cui sarà fondamentale anche l'esperienza delle sue giocatrici più esperte fra cui spicca proprio il nome diAvversario diIn patria hanno vinto per cinque volte il campionato e otto Coppe di Germania. In Frauen Bundesliga le tedesche hanno agguantato nell'ultima giornata il primato vincendo per uno a zero contro il Bayern Monaco​ e arriveranno al match con grande motivazione.: la centrocampista ha rimediato un'espulsione nel match di andata.soltanto nella fase a gironi.nella competizione con sei reti messe a segno.che con una doppietta messa a segno contro la Lazio è stata decretata la miglior giocatrice di questo turno di Serie A femminile., come dichiarato ieri da Jill Rood centrocampista classe 1997,