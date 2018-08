La Juventus Women è impegnata in una tournée in Inghilterra, che farà da apripista allo storico debutto in Champions League. Tutto molto bello, soprattutto i sorrisi delle ragazze: domani partiranno in direzione londra, dove al Meadow Park di Borehamwood giocheranno contro l'Arsenal. Un ritorno subito dolce per la Sanderson, che proviene proprio dal club inglese. In seguito, al Kingsmeadow di Kingston, la Juve affronterà il Chelsea: e qui a sciogliersi sarà il cuore di Eniola Aluko, a lungo bomber proprio delle Blues. E in bocca al lupo...