"Con nove punti di vantaggio in classifica, non assegnare lo scudetto alla Juventus mi sembrerebbe un atto di grave ingiustizia". Così ha parlato Gravina in un'intervista a La Stampa, aprendo alla possibilità di vedere il terzo scudetto della sua storia assegnato alla Juve Women. Il presidente della Figc si riunirà nel Consiglio Federale del 25 giugno e lì andrà in scena l’appuntamento che, con ogni probabilità, consegnerà lo scudetto alla Juventus, dopo lo stop definitivo dell'8 giugno scorso. Nello stesso giorno si parlerà anche dello status di professioniste.