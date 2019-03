Girelli contro Mauro. Bonasea contro Bonelli. Sono soltanto alcuni dei duelli che si vedranno domenica 24 marzo all' Allianz Stadium di Torino per la partita tra la Juventus Women e la Fiorentina Woman, squadre che si trovano davanti a tutti in campionato con le bianconere in testa a quota 47 punti e le viola che inseguono ad una sola lunghezza di distanza. Inutile dire che la sfida sia di vitale importanza per le due compagini che si andranno a giocare una buona fetta di campionato, ma fattore altrettanto importante sarà quello della grandissima presenza di pubblico sugli spalti che darà un bel colpo d'occhio (finalmente!) per un match di calcio femminile.



LA BANDA DEI 30000 - Stando ai numeri di oggi la presenza di spettatori si aggira intorno alle 30000 unità (con ingresso gratuito) all'Allianz Stadium, che rappresentano un traguardo incredibile per il calcio femminile, tanto da superare il record italiano risalente alla stagione 2007/2008 per la finale di UEFA Women's Cup tra Bardolino Verona e Francoforte dove le presenze furono 14000 allo stadio Bentegodi. MODELLO SPAGNA - Di sicuro il traguardo raggiunto è importante, ma bisogna ancora lavorare molto per arrivare alle cifre di altri paesi. Basti vedere in Spagna la grandissima presenza di pubblico sugli spalti che ha stabilito il record mondiale con oltre 60000 spettatori per Atletico-Barcellona in scena al Wanda Metropolitano. Le premesse di sicuro sono delle migliori per una sfida molto interessante tra due squadre che di sicuro si daranno battaglia per potersi imporre a livello nazionale e dare una spallata importante alla principale rivale per lo scudetto. E allora non resta da dire "che lo spettacolo abbia inizio".