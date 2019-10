A distanza di pochi giorni dalla vittoria della Supercoppa italiana femminile contro la Fiorentina, l'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Una partita vinta con la testa, perché quello fa la differenza in una finale: ci voleva qualcosa da parte delle più esperte del gruppo e l'abbiamo dato. Speriamo di continuare così la stagione è ancora lunga, ma siamo molto felice di aver portato a casa il primo obiettivo. Panico raggiunta? L'ho saputo, otto Supercoppe sono un grande traguardo, spero di incrementare il bottino. Trequartista? Ruolo che mi piace perché mi lascia libertà di muovermi. Attorno a me giocano giocatrici d'esperienza, quello che conta è la posizione che occuperanno le tue compagne. Sono un po' più vicina alla porta e sono contenta. Facendo parte della Juve ti senti professionista anche se di fatto non lo sei. L'augurio è che il Mondiale abbia aperto gli occhi a tutti. Prossimo step è il professionismo".