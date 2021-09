La #JuventusWomen fa la storia: prima volta tra le migliori 16 d'Europa. Ecco la festa a fine partita #ChampionsLeague pic.twitter.com/EGRrDdH5or — calciomercato.com (@cmdotcom) September 9, 2021

dopo il 2-0 dell’andata arriva anche un 1-0 a Vinovo contro le albanesi del Vllaznia, le bianconere di Joe Montemurro superano anche il secondo turno preliminare ed accedono al tabellone principale di Champions League. Che quest’anno cambia tutto, per la prima volta ci sarà una fase a gironi, saranno quattro gruppi da quattro squadre.. La partita è decisa da una rete di Staskova al 34’, con Montemurro che per l’occasione ha schierato una formazione ricca di novità e con tante giovani in campo, permettendosi il lusso di lasciare a riposo per 90’ Salvai e Bonansea, schierando per uno spezzone appena Cernoia e Girelli. Ma alla fine è solo per imprecisione o sfortuna che il risultato non è più rotondo, perché la Juve anche così domina per tutta la partita pur controllando il gioco con ritmi bassi.“Abbiamo intravisto in tribuna tutti i verti societari, è importante per noi, significa che ci tengono. Dedichiamo questo traguardo anche a loro”, ha commentato al termine Cristiana. “Una delle serate più belle della mia carriera, sono contento di aver condotto la squadra per cui ho tifato fin da bambino alla fase ai gironi della Champions. Ringrazio la dirigenza per essere stata qui, han capito l’importanza del momento”, aggiunge anche Joe