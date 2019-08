Sangre y sudor dicono in Spagna. E nulla, come queste tre parole, rientra nell'immaginario collettivo di un ritiro calcistico. Eppure, la preparazione non si fa solo con la fatica, e lo sa bene anche. Così, dopo i primi giorni di allenamenti - y sudor - sui campi di Aymaville (Valle d'Aosta), le ragazze bianconere si sono dilettante con una delle più classiche attività montane:. Un bel modo per fare gruppo, senza però rilassarsi un secondo. Le rapide non conoscono la parola "pausa".