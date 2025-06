Juventus-Wydad Casablanda: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP or licensors

Lavuole dare continuità al 5-0 rifilato all'Al Ain all'esordio ale nella seconda giornata della fase a gironi affronta ilFreschi della visita al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, i bianconeri di Igor Tudor cercano al Lincoln Financial Field di Philadelphia un altro successo per blindare la qualificazione agli ottavi di finale e difendere il primo posto del gruppo G, insidiato dal Manchester City dietro per differenza reti dopo il successo per 2-0 sul Wydad Casablanca.Tutte le informazioni su Juventus-Wydad Casablanca:

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione: Juventus-Wydad Casablanca: domenica 22 giugno 2025: 18.00 italiane: DAZN, Italia 1: DAZN, Mediaset Infinity, Sport Mediaset: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Kelly; Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceição, Kolo Muani, Yildiz.. Tudor.

: Benabid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Mailula.. Benhachem.- La sfida tra Juventus e Wydad Casablanca si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.In alternativa la gara si potrà vedere anche sulle reti Mediaset, precisamente su Italia 1 (canale numero 6 del Digitale Terrestre, 106 di Sky).

- Juventus-Wydad Casablanca sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.In alternativa si potrà seguire il match in streaming anche su Mediaset Infinity e sull'app di Sport Mediaset.- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Ricky Buscaglia e Massimo Ambrosini. Su Mediaset saranno Riccardo Trevisani e Roberto Cravero a raccontare il match.