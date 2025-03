Juventus, Yildiz al centro di tutto: come lo utilizzerà Tudor, le scelte di mercato

sul finire dell'avventura del tecnico italo-brasiliano. Quello che riguarda il turco è uno dei 'mandati' conferiti dalla società all'allenatore croato, un obiettivo che, intendiamoci, si sposa perfettamente con le idee di Tudor.per non essere messo al centro della squadra in questo finale di stagione: lo impongono il talento del giocatore, la maglia numero 10 che indossa e, perché, anche il mercato.

, come è normale che sia per un giocatore che, ricordiamolo,(lo farà il 4 maggio). In totale, il classe 2005 è stato impiegato da Motta in(record stagionale, davanti a Gatti, Locatelli e Thuram, tutti con 39 presenze),(è il quarto giocatore più impiegato, dopo Gatti, Di Gregorio e Locatelli), con una media di 66 minuti a partita.6, così distribuite: 4 in Serie A, 1 in Champions League e 1 in Supercoppa.: 2 in campionati, 1 e 1 in Coppa Italia e Supercoppa. A livello di prestazione, Yildiz ha toccato i suoidurante Inter-Juventus 4-4 (doppietta da subentrante) e durante Juventus-Manchester City 2-0.

Dal punto di vista tattico,, in avvio di stagione con Como e Verona, ottenendo due buone prestazioni da parte del numero 10. Poi, con gli ingressi in squadra di Koopmeiners e Nico Gonzalez,, con qualche apparizione anche a destra. L'ultimo atto del rapporto fra Motta e Yildiz è stata. Mai, e memoria, si erano visti sia il numero 9 che il numero 10 della Juventus relegati entrambi al ruolo di riserve con la squadra sotto ( LEGGI: Vlahovic e Yildiz, il numero 9 e il 10 della Juventus trattati come mai si era visto nella storia del club ).

. Evitiamo volontariamente l'espressione 'al centro del progetto': diciamoe più vicino alla porta, rispetto all'impiego che ne faceva Motta. Nel 3-4-2-1 di Tudor, Yildiz sarà uno dei due trequartisti alle spalle della punta.: per centrare il traguardo della qualificazione alla Champions League e

I contatti degli ultimi mesi confanno pensare a Yildiz che voglia dimensionarsi in uno status diverso da quello attuale, gestito ancora a livello familiare. Come già abbiamo avuto modo di scrivere, il passaggio a un agente top (come Mendes) sarebbe(per evitare il rischio di situazioni 'alla Dybala'). Per quanto riguarda il mercato, è evidente che: in caso di mancata qualificazione, una cessione eccellente (e fra i papabili ci sarebbe Yildiz) potrebbe essere necessaria per la Juventus. In caso di qualificazione, invece, si potrebbero impostare discorsi diversi.