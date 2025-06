Juventus, Yildiz è già negli USA: sirene dalla Premier, la contromossa di Comolli

Ripresa degli allenamenti oggi in casa Juventus. Il tecnico Igor Tudor si rimette al lavoro alla Continassa per 5 giorni prima di volare sabato a Washington, dove la squadra bianconera debutterà al Mondiale per Club contro l'Al-Ain il 19 giugno alle 3 di notte italiane. Poi ci saranno le sfide col Wydad Casablanca il 22 giugno (ore 18 italiane) a Philadelphia e con il Manchester City il 26 giugno (ore 18 italiane) a Orlando.Kenan Yildiz è già negli Stati Uniti con la Turchia, che ha battuto 2-1 in amichevole la nazionale padrone di casa in versione sperimentale senza McKennie e Weah. Nella notte italiana tra martedì e mercoledì la nazionale di Montella giocherà un'altra amichevole, stavolta con il Messico, sempre negli USA. Dopodiché nel prossimo week-end Yildiz raggiungerà la squadra bianconera direttamente nel ritiro di White Sulphur in West Virginia.

Intanto la Juventus sta portando avanti la trattativa per blindare il proprio numero 10 con un nuovo contratto. Yildiz è legato al club bianconero fino a giugno 2029 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti all'anno. Dopo una pausa inevitabilmente dovuta al passaggio di consegne da Cristiano Giuntoli a Damien Comolli, il nuovo dirigente ha già riallacciato i contatti con l'entourage del calciatore per blindare con un nuovo contratto più ricco e più lungo di un anno. Anche per silenziare le sirene della Premier League inglese su Yildiz.