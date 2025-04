Juventus, Yildiz e Renato Veiga ko: le condizioni dei due, di Koopmeiners e di McKennie

Federico Targetti

10 minuti fa



Giornata di allenamento in casa Juventus, con nel mirino l'impegno di Pasquetta col Parma nella 33esima giornata di campionato. Igor Tudor deve registrare l'assenza di Koopmeiners, McKennie, Mbangula e Perin che sono in dubbio per la gara del Tardini, mentre Renato Veiga ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di uno stato febbrile. Per lui non ci dovrebbero essere problemi di indisponibilità.



Kenan Yildiz, invece, ha sofferto un trauma contusivo nel corso della seduta: si tratta di una botta, ma il turco è stato costretto a interrompere l'allenamento e le sue condizioni vanno valutate nei prossimi giorni per capire se il numero 10 bianconero sarà regolarmente impiegabile a Parma.